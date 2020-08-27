حظك اليوم الخميس 27-8-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل مخلص في حياته وعمله ولا يستطيع أن ينجز أعماله، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك اليوم على التعايش بصورة أفضل مع الآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمدك اليوم بالنضج وتستطيع أن تتفهم المشاعر الخافية لدى شخص يهمك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان سعد لمجرد، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أبريل.