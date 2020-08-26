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محمود مسلم

حظك اليوم الأربعاء 26-8-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:22 ص | الأربعاء 26 أغسطس 2020
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

تحب أنثى برج الجدي الوصول إلى مراتب عالية خاصة فيما يتعلق بالعمل، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تعمل في صمت والتفت لأسلوب تعاملك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بأن تتبع حدسك لكن عليك أن تتحكم في تلقائيتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة دنيا سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يناير.

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