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 حظك اليوم الأربعاء 26-8-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:23 ص | الأربعاء 26 أغسطس 2020
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

يمتلك مواليد برج الدلو قدرة كبيرة على الإقناع بالإضافة إلى البراعة في الحوار والكلام التي تجعلهم يأسرون قلوب من حولهم، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها "الوطن" نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يجعلك تتمتع بكامل لياقتك وتفاؤلك والمناخ مثالي لتطوير خططك وأفكارك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك طاقة عاطفية تجعلك تطير وتحلق بالسماء، وقد تلتقي اليوم بصديق يمدك بالثقة التي تحتاجها.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان الراحل نجيب الريحاني، ويوافق تاريخ ميلاده 21 يناير.

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