حظك اليوم الخميس 27-8-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء يحب المغامرة ويستمتع بالخروج والسهرات، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك ألا تصر على فرض آرائك وابحث عن الأصلح.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا قد تكون بحاجة اليوم لكل ما تملك من صبر وقوة تحمل في تعاملك مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يونيو.