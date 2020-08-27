حظك اليوم الخميس 27-8-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج السرطان عاطفي وخياله واسع، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل وإذا كلفت بأداء مهمة، ستنجزها على أكمل وجه.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

قد تكون هناك مشكلة مع أحبائك في المنزل وعليك أن تتحلى بالهدوء لتحسن التصرف.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد السعدني، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يوليو.