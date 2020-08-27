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حظك اليوم الخميس 27-8-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:05 ص | الخميس 27 أغسطس 2020
حظك اليوم برج الميزان

حظك اليوم برج الميزان

يتميز مولود برج الميزان بحبه للعمل، كما أنه يستطيع أن يوازن بين حياته الشخصية والمهنية، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

اليوم الوضع الفلكي داعم ويساعدك ذلك على الانطلاق نحو آفاق جديدة وبمثابرتك تحقق نجاحا.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يجذب إليك الكثيرين وتؤثر فيهم بلباقتك وتفهمك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نرمين ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

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