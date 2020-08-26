طريقة التغلب على أعطال موقع الحجز الإلكتروني لشقق الإسكان

تقدم وزارة الإسكان الاجتماعي العديد من المشروعات السكنية من إعلانات خاصة بمحدودي الدخل بالإسكان الاجتماعي ومشروعات أخرى للإسكان المتوسط لمتوسطي الدخل، ويكون التقديم من خلال الموقع الرسمي للحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، ويواجه العديد عدد من المشكلات أثناء خطوات التقديم.

وتستعرض "الوطن" خطوات حل العطل عند ظهور رسالة "الصفحة غير موجودة"، وفق الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية:

في حالة وجود عطل تقني بالمتصفح المستخدم الذي يتم الحجز من خلاله فيمكن التغلب على هذه المشكلة باتباع الخطوات التالية:

- إذا كان المتقدم يستخدم متصفح جوجل كروم: يجب استخدام شاشة INCOGNITO Window، ويقوم العميل بالضغط على مفاتيح (control + shift + N).

- ولمستخدمي متصفح "إنترنت اكسبلورر فاير فوكس ومايكروسوفت ايدج": يجب استخدام شاشة PRIVATE Window، ويقوم العميل بالضغط على مفاتيح (control + shift + N).

- وإذا كان يستخدم متصفح "سفاري": يجب استخدام شاشة Private Browsing يقوم العميل باختيار الشاشة من قائمة الإعدادات الخاصة بمتصفح سفاري.

- ولمستخدمي متصفح "أوبرا": يجب استخدام شاشة PRIVATE Window، ويقوم العميل بالضغط على مفاتيح (control + shift + N).

وبعد ذلك يتم الدخول على الموقع الرسمي للحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان ومن ثم اتباع الخطوات المدرجة على الموقع.