عبدالله رشدي يتحدى منتقديه: أنا صح شافعي ومالكي وأبوحنيفة

حالة من الجدل أثيرت حول الداعية عبدالله رشدي، بسبب آرائه ومواقفه التي تتعلق بعدد من القضايا، واستقبلها عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بالهجوم عليه.

وردًا على مهاجميه، قال الشيخ عبدالله رشدي، في تصريحات لـ"الوطن": "من يهاجمني يكون إما بسبب عدم فهمه للكلام أو يكون فاهم بس الكلام مش عاجبه"، لافتًا أنه يقوم بإعادة الشرح مرات عديدة وبأشكال مختلفة لمن لا يستطيع فهم الكلام، بحسب قوله، وتابع: "أما من يفهمون مغزى الكلام فالهجوم منهم متوقع لأنهم يريدون هدم ثوابت الدين".

رشدي: ماقلتش حرف واحد خارج المذاهب الأربعة

وأضاف رشدي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن ما يقوله هي أمور معلومة وموجودة ولا يوجد حرف واحد يخرج عن المذاهب الفقهية الأربعة المعتمدة الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، حسب قوله، قائلاً إن بعض الناس ربما يقتطعون جزءاً من الكلام لكي يُحدثوا بها ما يريدونه من ضجة.

وتابع: "من يقوم بعمل ضجة حول ما أقول هم من يريدون إلغاء بعض المفاهيم الدينية اللي مش عجباهم في المجتمع، ومن يدافع عن هذه المفاهيم والقيم يقومون بتشويهه".

وكانت وزارة الأوقاف، قد قررت إحالة الداعية عبدالله رشدي إمام وخطيب ثانٍ بأوقاف القاهرة للعمل بوظيفة باحث دعوة ثان لمدة عام أول اعتبارًا من اليوم، لصالح العمل، ومنعه من صعود المنبر وإلقاء الدروس الدينية بالمساجد.