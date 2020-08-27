حملات تموينية مكبرة على أسواق كفر الشيخ لضبط الأسعار ومنع الاحتكار  

نفذت مختلف الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ، أمس الأربعاء، حملات تموينية ورقابية لتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية ومحال الجزارة والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح.

وتابع المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال الحملة المكبرة للتفتيش علي محلات الجزارة والأسماك واللحوم المجمدة بالمدينة، بالتنسيق مع إدارة التموين، والصحة، والطب البيطري، والمتابعة الميدانية.

كما تابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال الحملات المكبرة للتفتيش على المحلات، والمطاعم، والمقاهي، ومحال الجزارة، والفسيخ، وذلك للتأكد من صلاحية المواد والأطعمة المقدمة للمواطنين، ومراجعة الشهادات الصحية، ورخص النشاط والنظافة، والتأكيد علي تطبيق الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، بالتنسيق مع إدارة الطب البيطري، والتموين، والصحة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر للمخالفات المتنوعة، منها " 6 محاضر صحة، محضرين تموين، محضرين بيئة "، بالإضافة إلى إعدام 5 كيلوجرامات مواد غذائية للتغيير في الخواص الطبيعية، فضلاً عن ضبط ومصادرة 60 لتر زيت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين.