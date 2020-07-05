صور.. حملات تموينية تحرر محاضر للمخالفين وغلق محلين بكفر الشيخ

وجَّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة علي الأسواق، والمحلات التجارية ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح.

ونفذ عددا من رؤساء المدن، اليوم الأحد، حملات تموينية للتأكد من انضباط الاسواق، حيث تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، غلق محلين لمخالفتهما قرار الغلق اليومي بعد الساعة العاشرة مساءَ.

كما جرى غلق المحلات المخالفة بالقنطرة البيضاء، بتواجد رجال شرطة المرافق، بقيادة المقدم محمود الطيب، نائب رئيس شرطة المرافق بكفر الشيخ، ورضا رجب، نائب رئيس المدينة لشئون الإزالات والإشغالات، ورجال قسم الإشغالات بالوحدة.

وأشارت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، الى انه جرى متابعة أعمال الحملات المكبرة للتفتيش علي المطاعم، والمقاهي، ومحلات الجزارة، والفسيخ، وذلك للتأكد من صلاحية المواد والأطعمة المقدمة للمواطنين، ومراجعة كافة الشهادات الصحية، وتراخيص النشاط، والنظافة، وتطبيق الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين. ‏و أسفرت الحملة عن تحرير محضر ذبح خارج المجازر الحكومية والتحفظ على30 كجم لحم بلدي بقرية الزيني، التابعة للوحدة المحلية بسد خميس، وإعدام 15 كجم أطعمة متنوعة، و كرتونى شيبسى غير صالحة للإستهلاك الآدمي، بالإضافة إلي غلق وتشميع ٢ كافيه لمدة أسبوع، لمخالفتهم قرار الغلق بعد الساعة العاشرة مساءً.

كما تابع المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أعمال الحملات المكبرة للمرور علي المخابز، والسوبر ماركت، ومحلات البقالة، والكافتريات، والمطاعم، وأسواق الأسماك بالمدينة، وذلك لمراقبة وزن وجودة الخبز المقدم للمواطنين، وضبط الأسعار، والتأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين، بالتنسيق مع إدارة تموين بلطيم.

وجرى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين.