الجيش اللبناني: قصف إسرائيلي على عدة مناطق في الجنوب

أعلنت قيادة الجيش اللبناني عن قصف طيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي مراكز تابعة لجمعية "أخضر بلا حدود" البيئية داخل الأراضي اللبنانية، الليلة الماضية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأكد الجيش اللبناني، في بيان، اليوم، أن طيران الاحتلال استهدف مركزًا للجمعية المذكورة في محمية "عيترون" ما أدى لاندلاع حريق داخلها، سبقه اعتداءات عبر إطلاق 117 قذيفة مضيئة، وحوالي 100 قذيفة قسم منها متفجر والآخر فوسفوري في خراج بلدات ميس الجبل وحولا ومارون الرأس وعيترون داخل الأراضي اللبنانية، ما تسبب باندلاع حرائق في الأحراج، وأضرار مادية في أحد المنازل وفي حظيرة ماعز ما أدى لنفوق عدد منها، كما سمع دوي عشرات الانفجارات داخل مزراع شبعا المحتلة."

وقرر المجلس الأعلى للدفاع الذي عقد جلسة برئاسة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون تكليف وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه، تقديم شكوى إلى مجلس الأمن حول العدوان الإسرائيلي.

وأكدت السلطات، أهمية تجديد التفويض للقوات الدولية "يونيفيل" في الجنوب، دون تغيير المهام الموكلة إليها لمدة سنة إضافية.