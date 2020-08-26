ملك البحرين: أهمية تحقيق السلام العادل المؤدي لدولة فلسطينية ذات سيادة

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم، أهمية تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقًا لحل الدولتين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وشدد بن عيسى، خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، على أن ذلك يحقق السلام العادل والشامل، المؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

اعتصام أمام الصليب الأحمر في نابلس دعما لأسرى في سجون الاحتلال

واعتصم عشرات الفلسطينيين، اليوم، أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة نابلس، دعما واسنادا للأسرى الأربعة المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.

وشارك في الاعتصام الذي نظمته اللجنة الوطنية، ذوو الأسرى، وممثلو المؤسسات الرسمية والشعبية.

وقال منسق اللجنة الدولية للصليب الأحمر مظفر ذوقان، "إن الاعتصام جاء دعما للأسرى المضربين عن الطعام ماهر الأخرس، وموسى زهران، ومحمد وهدان، وعبدالرحمن شعيبات، رفضا لاعتقالهم الاداري.

وأضاف ذوقان، أن قرار الاعتقال الإداري التعسفي بحق "أسرانا بعيد كل البعد عن كافة المواثيق الدولية"، مشيرا إلى "أن عددا من الأسرى يواجهون فيروس كورونا داخل الأسر، فالأسير يتعرض لكافة الانتهاكات".

وحمل المشاركون، الأعلام الفلسطينة واللافتات المنددة بالاعتقال الإداري، وصور الأسرى المضربين عن الطعام.

وحذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح اليوم، من تفاقم الظروف الصحية للأسرى المضربين، بعد مرور أكثر من3 أسابيع على إضراب بعضهم.

وأصيب، اليوم، شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بمحاذاة الجدار العنصري قرب حاجز برطعة، المقام على أراضي المواطنين جنوب غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية لوكالة "وفا" الفلسطينية، أن الشاب مأمون حامد سليم قلالوة "27 عامًا" من قرية الجديدة جنوب غرب جنين، أصيب برصاص قوات الاحتلال في قدمه، قرب الحاجز العسكري، وجرى نقله إلى مستشفى جنين، ووصفت حالته بالمتوسطة.