استشهاد الأسير الفلسطيني سعدي الغرابلي في سجون الاحتلال

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم، استـشهاد الأسير سعدي الغرابلي من قطاع غزة، في معتقل "إيشل"، نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى المرضى، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

والشهيد الغرابلي (75 عامًا) من حي الشجاعية بمدينة غزة، أحد أقدم الأسرى الفلسطينيين، وأمضى 26 عامًا في سجون الاحتلال، وهو محكوم عليه بالسجن مدى الحياة.

وبحسب عائلة الغرابلي الممنوعة من زيارته، فقد وصلتها مناشدات متكررة من داخل سجن إيشل بضرورة إنقاذ حياته بعد أن أصبح مرضه بسرطان البروستاتا يشكّل خطرًا على حياته.

واعتقل الأسير الغرابلي عام 1994، وتعرّض للعزل الانفرادي من عام "1994-2006"، وبدأ بعدها يعاني من أمراض مزمنة منها مرض السكر والضغط وضعف السمع والبصر، وأصيب مؤخرًا بسرطان البروستاتا.

ورفضت مصلحة سجون الاحتلال نقل الأسير الغرابلي لتلقي العلاج في عيادة سجن الرملة، وتعمّدت تركه دون علاج؛ ما أدى لانتكاسة كبيرة لوضعه الصحي في الأسابيع الماضية.

وباستشهاد الأسير الغرابلي يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967، إلى 223، إضافة إلى مئات الأسرى، الذين استشهدوا بعد تحررهم متأثرين بأمراض أصيبوا بها في سجون الاحتلال، فيما بلغ عدد الأسرى الذين قتلهم الاحتلال نتيجة لسياسة الإهمال الطبي المتعمد إلى 68 شهيدًا.