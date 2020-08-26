مستشار الرئيس: أعداد إصابات كورونا ستظل متفاوتة حتى مارس المقبل

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، يعد انعكاسًا لإجازة العيد والمصايف والسفر وغيرها وهو أمر متوقع، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام ليست كبيرة مثلما حدث عقب احتفالات عيد الفطر المبارك.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن فترة حضانة فيروس كورونا تمتد لـ 15 يومًا، كما أن الارتفاع في الإصابات نتيجة تراكمية لإجازة العيد والمصايف.

وشدد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على ضرورة عدم نسيان المواطنين الاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، مؤكدًا أن الأعداد ستظل في الارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، والوصول للرقم صفر إصابات مرجح أن نصل إليه أو لا نصل.

وتابع: "الأهم هو عدم زيادة الأعداد، ولا نتوقع ما سوف يحدث مستقبلًا بشأن الوباء"، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا باقِ، والأعداد ستظل متفاوتة حتى شهر مارس المقبل، لا سيما أنه بعد ذلك سندخل في فصل الربيع، وتبدأ الأعداد في الانخفاض، مؤكدًا أن الحديث عن أن كورونا أصبح شبيهًا بالإنفلونزا الموسمية أمر غريب.

وواصل: "الإنفلونزا مُقلقة وتسبب مشاكل صعبة، رغم أنها ليست بنفس خطورة وباء كورونا".