أنطونيو بانديراس يعلن شفاءه من فيروس كورونا

أعلن الممثل الإسباني الشهير أنطونيو بانديراس، شفاءه من فيروس كورونا، الذي أصيب به يوم 10 أغسطس الجاري.

ونشر "بانديراس"، صورة تخيلية له وهو يقوم بـ"ركل" فيروس كورونا بقدمه، تعبيرًا على انتصاره عليه، معلقًا عليها: "بعد 21 يومًا من الحجر يمكنني القول الآن إنني تغلبت اليوم على عدوى كوفيد 19".

واستطرد الممثل الشهير: "أنا تعافيت، وأفكر في الذين لم يحالفهم الحظ مثلي، وعانوا أكثر مني، أتمنى لهم القوة ولمن يحاربون المرض حاليًا".

وكان "بانديراس"، أعلن في أغسطس الجاري عن إصابته بكورونا، وهو ما سبب صدمة كبيرة لكل محبيه، حيث كتب عبر "تويتر": "أريد أن أعلن أنه اليوم، 10 أغسطس، أنني أجبرت على الاحتفال بعيد ميلادي الستين في الحجر الصحي، بعد أن ثبتت إصابتي بفيروس كورونا".

وأضاف "بانديراس": "أود أن أضيف أنني أشعر بتحسن نسبي، وأنا واثق من أنني سوف أتعافى في أقرب وقت ممكن بعد التعليمات الطبية التي آمل أن تسمح لي بالتغلب على الفترة المرضية التي أعاني منها".

وأضاف الممثل الإسباني: "سأستفيد من هذه العزلة للقراءة والكتابة والراحة ومواصلة وضع الخطط للبدء في إعطاء معنى لعمري بعد الـ60 عامًا".