التأمين الصحي: استكملنا التطوير والبناء حتى مع وجود فيروس كورونا

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان، إن فيروس كورونا هو وباء عالمي لم تواجهه دول العالم على مر التاريخ، وفي مصر نجح رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة في إدارة أزمة كورونا والتي تشيد دول عده بنجاحها في مواجهة الفيروس.

وأضاف "السبكي"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن عنصر التشييد والبناء ورفع البنية التحتيتة هو أحد العناصر الاساسية التي يعتمد عليها منظومة التأمين الصحي الشامل، وصدرت تعليمات من القيادة السياسية باستكمال عملية التشييد والبناء للوحدات والمستشفيات حتى في ظل فيروس كورونا، موضحا أنه تم رفع كفاءة 59 مركزا صحيا و7 مستشفيات في محافظة الأقصر، بنظم أعلى من تلك الموجودة في جيل ثاني أكثر تطورا ويدعم كل التطبيقات الخاصة بالتشخيص والعلاج عن بعد ويتيح للمواطن تقييم الطبيب ومن تعاملوا معهم في وحداتهم.

وأكد أن كل محافظة سيكون فيها جديد في نوعيه الخدمات الطبية والعلاجية التي سيتلقاها كل مواطن على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن تطبيق "البالطو" أول تطبيق للعلاج عن بعد في التأمين الصحي الشامل، وتم إطلاقه لخدمة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ويتعرف البرنامج على المواطن ويتم تلقي كافة الخدمات عبر التطبيق بالمجان مثل الاستشارات الطبية عن بعد وخدمة توصيل الدواء للمنزل وسحب العينات للتحاليل، وتم تقديم التطبيق حتى تكون خدمات الهيئة مميكنة مع مراعاه كبار السن وذوى الهمم.