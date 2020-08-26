تحذيرات من تعرض اقتصاد كوريا الجنوبية لأزمة مع استمرار انخفاض السكان

أعلنت بيانات حكومية انخفاض عدد المواليد في كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى له عند 0.92% في عام 2019، ما يحذر من تعرض الاقتصاد المحلي لأزمة مع استمرار انخفاض عدد السكان.

وأوضحت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم، أن الرقم المسجل يمثل تراجعًا حادًا من 4.53% في عام 1970، عندما بدأت الحكومة في تجميع البيانات ذات الصلة وفقًا لمكتب الإحصاءات الكوري.

وأشارت "يونهاب"، إلى انخفاض معدل الخصوبة العام الماضي إلى أقل من 1% للعام الثاني على التوالي، حيث أن معدل المواليد لكل ألف شخص سنويًا في كوريا الجنوبية وصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 5.9% في عام 2019، منخفضًا من 6.4% في العام الذي سبقه.

من جانبه، قال مسؤول في مكتب الإحصاءات الكوري: "إن معدل الخصوبة الإجمالي الذي يقل عن 1% يعتبر منخفضًا للغاية وهذا يعني أن عدد السكان يمكن أن ينخفض بوتيرة سريعة للغاية".

وسجل عدد المواليد الجدد في كوريا الجنوبية، 302700، في عام 2019 بانخفاض 7.4% عن عام 2018 وفقًا لمكتب الإحصاءات الكوري، ويمثل العدد في العام الماضي أقل عدد من المواليد الجدد منذ بدء تجميع البيانات ذات الصلة.