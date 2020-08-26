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محمود مسلم

تحذيرات من تعرض اقتصاد كوريا الجنوبية لأزمة مع استمرار انخفاض السكان

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(أ.ش.أ)
09:22 م | الأربعاء 26 أغسطس 2020
تحذيرات من تعرض اقتصاد كوريا الجنوبية لأزمة مع استمرار انخفاض السكان

تحذيرات من تعرض اقتصاد كوريا الجنوبية لأزمة مع استمرار انخفاض السكان

أعلنت بيانات حكومية انخفاض عدد المواليد في كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى له عند 0.92% في عام 2019، ما يحذر من تعرض الاقتصاد المحلي لأزمة مع استمرار انخفاض عدد السكان.

وأوضحت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم، أن الرقم المسجل يمثل تراجعًا حادًا من 4.53% في عام 1970، عندما بدأت الحكومة في تجميع البيانات ذات الصلة وفقًا لمكتب الإحصاءات الكوري.

وأشارت "يونهاب"، إلى انخفاض معدل الخصوبة العام الماضي إلى أقل من 1% للعام الثاني على التوالي، حيث أن معدل المواليد لكل ألف شخص سنويًا في كوريا الجنوبية وصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 5.9% في عام 2019، منخفضًا من 6.4% في العام الذي سبقه.

من جانبه،  قال مسؤول في مكتب الإحصاءات الكوري: "إن معدل الخصوبة الإجمالي الذي يقل عن 1% يعتبر منخفضًا للغاية وهذا يعني أن عدد السكان يمكن أن ينخفض بوتيرة سريعة للغاية".

وسجل عدد المواليد الجدد في كوريا الجنوبية، 302700، في عام 2019 بانخفاض 7.4% عن عام 2018 وفقًا لمكتب الإحصاءات الكوري، ويمثل العدد في العام الماضي أقل عدد من المواليد الجدد منذ بدء تجميع البيانات ذات الصلة.

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