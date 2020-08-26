عاجل.. الحكومة: لدينا قلق شديد من كورونا.. إصابات اليوم ستتخطى الـ200

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة لديها الآن قلق شديد من الأرقام الخاصة بإصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، كون الإصابات بدأت في الارتفاع مرة أخرى، فبعد أن كان الأرقام تتحدث عن أقل من 100 حالة إصابة يوميًا أو أزيد بقليل، فالعدد الذي سيعلن اليوم سيتجاوز الـ200 إصابة بالفيروس، وهذا اتجاه سلبي.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن هذا الاتجاه السلبي لم نود أبدًا اللجوء اليه، فكانت الدولة تريد استمرار تناقص الأعداد حتى الوصول لـ "صفر إصابات"، ولكن للأسف الشديد تسجيل أرقام إصابات بسيطة خلال الأيام الماضية أعطت المواطنين ثقة زائدة وزائفة.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن مصر لم تخرج خارج نطاق فيروس كورونا، كونه ما زال منتشر في كافة دول العالم، كما أن الأرقام من الممكن أن تنقلب بين عشية وضحاها، وترتفع فجأة مثلما حدث في بعض الدول الأوروبية، موضحًا أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة كان شديد الوضوح وأعطى تعليمات مشددة لكل أجهزة الداخلية للتطبيق الصارم للغرامات على الكمامات في وسائل النقل وغيرها من الأماكن التي تخضع لولاية وزارة الداخلية في التطبيق.