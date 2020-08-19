مجلس الوزراء: اعتمدنا خطة وزارة الأوقاف بعودة صلاة الجمعة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن وزارة الأوقاف وعدت قبل قدوم عيد الأضحى الماضي بوضع خطة لعودة صلاة الجمعة تدريجيًا بالمساجد، وهو ما تم بالفعل، مشيرًا إلى الموافقة على الخطة بالفعل من قبل لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن عودة الصلاة بالمساجد يوم الجمعة ستبدأ في يوم 28 من الشهر الجاري، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وهي ذاتها المطبقة في صلاة الجماعة بشكل عام، مع عدم تجاوز فترة الخطبة مدة 10 دقائق.

وأوضح أن عمال وزارة الأوقاف في كافة المساجد هم المعنيون بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أنه في حال رصد أي مخالفة لهذا الإجراء سيعرض المسؤول عن تلك المخالفة للمسائلة.

وأكد أن مصر نجحت بشهادة كافة منظمات الصحة العالمية في السيطرة على فيروس كورونا، وهذا إنجاز حقيقي سبقته قواعد التخطيط من قبل الحكومة والإجراءات الاستباقية والعقابية ضد المخالفين، ومن ثم التزم المواطنون بارتداء الكمامة، موضحًا أن الوصول لهذا الوضع ليس ضمانه لأي شيء.

وذكر أنه بات من الضروري على كافة القادمين من مختلف الدول إجراء تحليل الـ"PCR" قبل المجئ إلى مصر، وذلك حتى لا ترتفع أعداد إصابات كورونا، مع وجود استثناءات للأطفال أقل من سن 6 سنوات بداية من مطلع الشهر المقبل.

وتابع: "لو الناس التزمت واستكملت التزامها هنوصل لصفر إصابات بفيروس كورونا، وياريت مانفوجئش بزيادة الأعداد مرة أخرى، الإصابات موجودة وكورونا موجود، ولن تختفي من العالم إلا بعد اكتشاف علاج ناجع لها، وفي حال الوصول لصفر إصابات نكون وصلنا لمرحلة البداية، وعندنا موسم انفلونزا موسمية قادم وهو الخطر اللي بنحسب له من الآن، وسيتم توفير كافة التطعيمات الخاصة بذلك المرض".

وأضاف "قراراتنا هي انعكاس للي على الأرض ولو الأعداد تحسنت هنسمح للمتنزهات العامة بالعودة مجددًا بنسبة 50%، وقولنا الكلام ده قبل العيد، واحنا بناخد القرار لو الأعداد لم تساعدنا فكنا هنزود الإجراءات، وفي حال زادت الأعداد فسيتم تشديد الإجراءات مرة أخرى".