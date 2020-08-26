كوبا تبدي استعدادها لتعزيز التعاون مع سوريا لمواجهة العقوبات الأمريكية

أكد سفير كوبا في دمشق، ميجيل بورتو بارجا، رغبة بلاده بتعزيز العلاقات مع سوريا في المجالات كافة، مشيرا إلى الصعوبات التي يواجهها البلدان جراء الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة عليهما من قبل الإدارة الأمريكية.

وأوضح بارجا، في حديث لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بمناسبة الذكرى الـ 55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوبا وسوريا: "أهمية اعتماد البلدين على خبراتهما ومقدراتهما الوطنية والمحلية في مواجهة هذه الإجراءات القسرية".

وتطرق بارجا لأبرز المحطات التاريخية التي شهدتها العلاقات بين البلدين من بينها إرسال بلاده كتيبة دبابات للقتال إلى جانب سوريا خلال (حرب تشرين) التحريرية "حرب أكتوبر"، وتعزيز التعاون والتشاور والتبادل التجاري وتبادل الوفود الرسمية إضافة للمواقف المتبادلة في المحافل الدولية، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأشار سفير كوبا في دمشق إلى "استمرار بلاده في تقديم المنح الدراسية للطلاب السوريين في المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا".

وأكد الدبلوماسي الكوبي، أنه "عندما يتم طرح اللقاح الذي تطوره بلاده في الأسواق سيكون لسوريا أولوية في الحصول عليه، منوها إلى أن تجارب العلماء الكوبيين لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" دخلت المرحلة الأولى من التجارب السريرية".