مسلحون يستهدفون مدرعة روسية خلال دورية في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعرض مدرعة روسية اليوم، للاستهداف من قبل مسلحين خلال دورية في سوريا.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن مسلحين استهدفوا الدورية باستخدام قاذفة قنابل يدوية على الطريق السريع في محافظة إدلب.

وأوضحت الوزارة الروسية أنّه "جراء الحادث، أصيب جنديان روسيان بإصابات خفيفة، فضلا عن تضرر ناقلة جند مدرعة تابعة للشرطة العسكرية الروسية وتم إجلاؤها وتوقفت الدورية".