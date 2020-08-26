إنشاء مستشفى طوخ المركزي بـ300 مليون جنيه

تابعت الدكتورة إيمان ريان، نائبة محافظ القليوبية، الأربعاء، مشروعات الصحة والشباب والرياضة بمدينه طوخ، حيث تفقدت أعمال إنشاء مستشفى طوخ المركزي بمساحة 3450 مترًا، بتكلفه اجمالية نحو 300 مليون جنيه، كما تابعت عمليات الانتهاء من وضع أساس المستشفى وبناء أعمدة الدور الأول علوي، بحضور سمير عمر، نائب رئيس المدينة، والدكتور أحمد يوسف، مدير المستشفى.

وقال الدكتور أحمد يوسف، إن المستشفى الجديد مكون من دور أرضى و3 أدوار علوية، مشيرًا إلى إضافة أقسام جديدة له، وهى بنك الدم والاسنان والعلاج الطبيعي والمعامل وأسرّة داخلية، وكذلك مبنى إداري للمستشفى مكون من مخازن ومشرحة.

وطالب المهندس القائم بالعمل ومدير المستشفى من نائبة المحافظ بسرعة حل مشكلة الكهرباء، وعلى الفور تواصلت ريان مع رئيس قطاع الكهرباء لسرعة حل المشكلة والتنسيق مع مديرية الصحة.

وزارت ريان صالة ألعاب رياضة بمركز شباب دندنا، بحضور الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، حيث إن الصالة مقامة على مساحة 1000 متر بتكلفة 1.5 مليون جنيه، وتم اعتماد مبلغ 750 ألف جنيه، لإنهاء وتشطيب الأعمال والقائم بالتنفيذ مديرية الإسكان بالقليوبية.

وفي السياق ذاته، التقت نائب محافظ القليوبية، بأهالي منطقة عرب أبوعيد والموجي بكفر الحدادين، حيث طالبوها بحل مشكلة توصيل الصرف الصحي لهم، باعتبار أن منازلهم قريبة من الصرف الصحي ولكنهم محرومون منه، ووعدتهم بسرعة التواصل مع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وحل مشكلتهم، وتوصيل الصرف لهم باعتبار أنه حق لكل مواطن.

جاء ذلك خلال تفقدها مشروع صرف صحي سري وعرب الرواشدة وتوسعات محطة معالجة ميت كنانة، أكبر وأول محطة معالجة صرف صحي بمركز طوخ المقامة على مساحة 3.5 فدان بتكلفة تقديرية 100 مليون جنيه، وتخدم قرى ميت كنانة وكفر شرباص وعزبة الشركة وعزبة إسماعيل، وبعد توسعاتها ستخدم قرية الرواشدة وعزب البازرجى والشريف والدهب والجنيدي، وذلك فور الانتهاء منها في 30 يونيو المقبل.