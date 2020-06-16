مدير مستشفى حميات طوخ يشارك في نقل جثة متوفي بكورونا

ساعد الدكتور مجدي عبد البديع مدير مستشفي حميات طوخ بمحافظة القليوبية، بعض العمال في نقل جثة شخص توفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا داخل المستشفي.

وأوضح مدير المستشفى، أنه يفعل ذلك دائما من باب الشعور بالمسؤلية، كما أنه درب العاملين جيدا على طريقة التعامل مع ضحايا فيروس كورونا، واتباع الإجراءات الوقائية جيدا، مشيرا إلى أنه بالرغم من مرضه بالضغط والسكر وكونه معرضًا بشكل كبير للإصابة بفيروس كورونا، في ظل تواجده اليومي بمستشفي الحميات واختلاطه بالحالات المصابة بكورونا، إلا أنه كأحد أبناء مركز طوخ يرى أن من واجبه القتال في تلك المعركة، مؤمنًا بأن الإصابة قضاء وقدر.

وقال عبد البديع، إنه يجري حاليا التجهيز لإنشاء غرفة للعناية المركزة بالمستشفى لاستيعاب الحالات الحرجة المحتجزة بدلا من تحويلها، وذلك بإشراف الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، مشيرا إلى أن العلاج الخاص بفيروس كورونا متوفر ولا داعي للقلق، مناشدا المواطنيين باتباع الإجراءات الوقائية للحماية من الفيروس والبعد عن التجمعات وارتداء الكمامات.