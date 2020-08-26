الصحة الإسبانية: تسجيل نحو 3600 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، تسجيل نحو 3600 إصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، بينما تواجه البلاد ذروة جديدة للتفشي.

وأشارت الصحة الإسبانية، في إحصائية يومية، إلى ارتفاع عدد الإصابات المسجلة في البلاد خلال اليوم الماضي بواقع 3594 حالة ليصل المجموع العام إلى 419849 إصابة، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وتشهد إسبانيا خلال الأسبوعين الماضيين ارتفاعا كبيرا للإصابات اليومية بكورونا المستجد، التي تجاوزت مؤخرا مستوى 8000.

وأضافت الوزارة الإسبانية، أن عدد الوفيات بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 7 حالات، ووصلت الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في إسبانيا حتى الآن إلى مستوى 28971.

وسبق أن واجهت إسبانيا ارتفاعات حادة جديدة في الإصابات بكورونا المستجد، بعد أن ألغت السلطات نظام العزل الصحي العام الذي استمر 3 أشهر، إلا أن وتيرة زيادة الوفيات كانت أقل بكثير مما بلغته في فترة ذروة التفشي أواخر مارس الماضي.