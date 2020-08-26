وزيرة الدفاع الفرنسية: شرق المتوسط ليس ملعبا لطموحات البعض

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، اليوم الأربعاء، إن فرنسا تنضم إلى مناورات عسكرية مع إيطاليا واليونان وقبرص في شرق البحر المتوسط، وسط تفاقم الخلاف بين تركيا واليونان حول موارد الطاقة في المنطقة.

وكتبت بارلي على «تويتر»: «احترام القانون الدولي يجب أن يكون هو القاعدة، وليس الاستثناء، ولا ينبغي أن يكون البحر المتوسط ملعبًا لطموحات البعض».

وأضافت أن ثلاث طائرات مقاتلة من طراز رافال وسفينة حربية مزودة بطائرة هليكوبتر ستكون جزءًا من التدريبات العسكرية المشتركة.

وتصاعدت التوترات بين تركيا واليونان بعد أن أرسلت أنقرة سفينة المسح «أوروتش رئيس» التركية إلى مياه شرق البحر المتوسط المتنازع عليها هذا الشهر، في خطوة وصفتها أثينا بأنها غير قانونية.

وتجري مناورات بحرية مشتركة بين اليونان وفرنسا وقبرص وإيطاليا، غرب قبرص، في الفترة من 26 أغسطس إلى 28 أغسطس، وسط تصاعد التوترات في شرق البحر المتوسط.