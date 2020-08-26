10 جنيهات.. ارتفاع أسعار الذهب في نهاية اليوم وعيار 21 يسجل 854 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم بالبورصات العالمية، الأمر الذي أثر على الأسواق المحلية، حيث سجلت سعر عيار 21 بــ 854 جنيهًا، مقابل 544 جنيها في معاملات الصباح.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، والتي شهدت استقراراً مقارنة بتعاملات صباح اليوم.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعا بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء في البورصات العالمية، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 971 و976 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 850 و854 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 729 و732 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و932 جنيهًا.