أميتاب باتشان ينتصر على كورونا بعد 22 يوما من حجزه بالمستشفى

أعلن الفنان العالمي أميتاب باتشان، تعافيه من فيروس كورونا، بعد 22 يوما من تأكيد إصابته بالفيروس ونقله إلى المستشفى، في 11 يوليو الماضي.

وكتب أميتاب باتشان، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلنًا إجرائه تحليل لفيروس كورونا التي جاءت سلبية، وإثر ذلك سيغادر المستشفى وسيعود إلى منزله.

وأضاف أميتاب باتشان، أنه سيجرى عزله داخل غرفته في المنزل "حجر صحي"، لفترة من الوقت، موجهًا الشكر لمتابعيه ودعوات محبيه التي وصلته، فضلًا عن توجيه التحية للطقم الطبي في الهند.

وأعلن الفنان أميتاب باتشان، 77 عاما، إصابته بفيروس كورونا في 11 يوليو الماضي ونقل إلى المستشفى، وبعدها أكد نجله أبهيشيك إصابته وزوجته إيشواريا راي وابنتهما، ونقلا إلى المستشفى، وخرجتا في 27 يوليو الماضي، وتخضعان للعزل المنزلي حاليًا.