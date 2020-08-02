عائلة أميتاب باتشان تهزم "كورونا" ونجله مازال يحارب الفيروس

"بدعوات الأصدقاء والمعجبين، سأغادر المستشفى وأعود لمنزلي"، بهذه الكلمات أعلن نجم بوليود أميتاب باتشان، شفاءه من فيروس كورونا، الذي أصيب به الشهر الماضي، ومغادرته المستشفى التي تم احتجازه بها فور إعلان إصابته يوم 11 يوليو الماضي.

وكتب "باتشان" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، معلنًا إجراءه تحليلًا جديدًا لفيروس كورونا، وتم ثبوت سلبية العينة، وبالتالي سيغادر المستشفى وسيعود إلى منزله، على أن يفرض حجرًا صحيًا داخل غرفته.

ووجّه نجم السينما الهندية، تحية شكر للطقم الطبي والتمريض الذي اعتنى به عناية ممتازة، حسب تعبيره، فضلًا عن دعوات المحبين والمعجبين والأصدقاء التي وصلته وجعلته يشهد مثل هذا اليوم.

شهر يوليو الماضي، وبالتحديد يوم 11، فيروس كورونا اجتاح عائلة النجم أميتاب باتشان، ونجله الفنان أبهيشيك باتشان، وزوجته الفنانة إيشواريا راي، وحفيدته.

وفي 27 يوليو الماضي، أعلن أبهيشيك باتشان، شفاء زوجته نجمة بوليود إيشورايا راي، وابنته من "كورونا"، وخروجهما من المستشفى نهاية الشهر الماضي، بعد شفاءهما من الفيروس تمامًا، فيما يظل هو محجوزًا بالمستشفى لحين شفاءه أسوة بزوجته وابنته ووالده.

وكتب أميتاب باتشان، عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة تويتر وقتها، "لم أستطع تمالك نفسي أو السيطرة على دموعي بعد علمي بشفاء إيشوريا زوجة ابني وإردريا حفيدتي.. يارب نعمك كثيرة لا تحصى".

وخلال فترة تواجده بالمستشفى طيلة الأيام الماضية، حرص أميتاب باتشان، على دعم الجيش الأبيض بالهند، و غرّد على تويتر قائلًا: "الأطباء والتمريض ملائكة رحمة، يعملون في ظروف قاسية لمحاربة فيروس كورونا اللعين كل هذا لكي يجعلوا صحة مرضاهم آمنة، كل الدعم والصلوات للأطباء والتمريض الذين يعملون في ظل الظروف القاسية من أجل مرضاهم الدعاء والصلاه لهم".