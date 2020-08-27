السياحة: زيارة أمين منظمة السياحة العالمية لمصر لها أثر عظيم مستقبلا

قالت غادة شلبي، نائب وزير الأثار والسياحة، إن زيارة أمين عام منظمة السياحة العالمية جاء إلى مصر كأول زيارة خارجية له خارج الدول الأوروبية بعد جائحة كورونا، وقام بتلبيه دعوة مصر لزيارتها مؤخرا.

وأضافت "شلبي"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه جاء في زيارة إلى مصر مدة 3 أيام ويتابعه كافة المهتمين بالسياحة، ونشر ما تنجزه مصر في ذلك الإطار عبر حسابه الرسمي له عظيم الأثر على مصر وزيادة السياحة فيها، موضحه أن هناك ردود أفعال إيجابية جراء تلك الزيارة الأخيرة له، وتعد رسالة إيجابية وأشاد بوجود اهتمام كبير بملف السياحة المصري من رئيس الجمهورية وحتى أصغر عامل في الوزارة.

واكدت أنه وخلال زيارته أشاد بالإجراءات الاحترازية لمصر، وهو قد قدم إلى مصر مرتين من قبل: "هو شاف مصر المرة دي بنظره تانية بالأهرامات والمتحف المصري الكبير، وانبهر بيه وقال أنه أفضل صرح أثري ثقافي في العالم"، مشيره إلى أن الانطباع الإيجابي له سيستمر لفترة طويلة، وسيكون له صدى جيد سيظهر خلال الأيام القليلة المقبلة.