أورتاجوس: نشهد طريقا جديدا للسلام بقيادة الإمارات

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس في لقاء خاص مع شبكة "سكاي نيوز"، اليوم، إن طريقة التفكير الإماراتية الجديدة هي الأمثل "لحل المشاكل القديمة" في المنطقة.

وأشادت أورتاجوس بالإعلان الإماراتي الإسرائيلي الأمريكي، الذي وصفته "بالطريقة الجديدة" للمضي قدما في الشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة الأمريكية: "لا بد لي أن أهنئ الحكومة الإماراتية، لأنه من الصعب دوما أن يكون المرء سباقا يعود الفضل بالتوصل إلى معاهدة سلام بين الإمارات وإسرائيل، إلى الدبلوماسيين الإماراتيين"، على حد وصفها.

وأضافت أورتاجوس: "أرى أن ما نشهده من خلال هذه المعاهدة، هو طريقة جديدة للمضي قدما في الشرق الأوسط، نأمل في أن ندخل مرحلة تقوم فيها دول عربية أخرى باتخاذ مثل هذه الخطوة"، على حد قولها.

وعبرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية عن أمل الولايات المتحدة بالدخول في مرحلة تقوم فيها دول عربية أخرى، باتخاذ مثل هذه الخطوة، لنشهد طريقا جديدا نحو السلام، وأسلوبا جديدا في التفكير، على حد تعبيرها.

وقالت أورتاجوس: "نرى اليوم صعود قيادات جديدة شابة، تظهر طرق تفكير جديدة ومقاربات جديدة لمشاكل قديمة".

ووصفت أورتاجوس رد فعل تركيا وإيران على الإعلان "بالمؤسفة"، مؤكدة أن على الجميع السعي للسلام.

وأوضحت المتحدث الأمريكية: "نحن نرى أن التصدي للنظام الإيراني الخبيث، سيضع إيران على طريق أكثر استقرارا وقد يقربها من تحقيق السلام، في النهاية نتمنى أن نرى دولا مثل تركيا وإيران تحذو حذو الإمارات".

وبشأن العلاقات الأمريكية السودانية، أشارت أورتاجوس، إلى أن الولايات المتحدة لاحظت أن السودان عمل بجدية خلال العام الماضي على اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل التوصل لإزالة اسمه عن الدول الراعية للإرهاب.

وأشارت أورتاجوس، إلى أن الولايات المتحدة شجعت السودان وسواها من دول المنطقة على القيام بمعاهدة سلام مع إسرائيل، ولكن في نهاية المطاف، "السودان وإسرائيل تتمتعان بالسيادة، وتتخذان قراراتهما بأنفسهما".