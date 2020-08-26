"التاريخ والفيزياء" يرسمان البسمة على وجوه طلاب "ملاحق" الثانوية

أدى طلاب الثانوية العامة، اليوم، امتحان الدور الثانى فى الفيزياء لشعبتَى «الرياضيات والعلوم» بإجمالى 43414 طالباً، وفى مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية بإجمالى 1283 طالباً، فيما أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفون) امتحان الدور الثانى فى اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى) لطالب واحد فقط، وأدى طلاب مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى كل من مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) لطلبة شعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لطلاب شعبة الرياضيات.

واتفق عدد كبير من طلاب شعبتَى «العلمى والأدبى» على سهولة امتحانى التاريخ والفيزياء، واستقبل الطلاب عند خروجهم من اللجان أهاليهم وأصدقاؤهم بفرحة كبيرة، بعد أن ظلوا ينتظرونهم على الأرصفة أمام المدرسة، وسط إجراءات احترازية مشددة.

«نقصت فى امتحان الفيزياء دور أول 5 درجات عشان أوصل لدرجة النجاح، والامتحان النهارده أسهل شوية».. بهذه الكلمات بدأت فاطمة محمد، طالبة بالصف الثالث الثانوى، شعبة علمى علوم، حديثها عن سبب حضورها امتحان الدور الثانى، وهو نفس السبب الذى أدت بسببه امتحان اللغة الألمانية.

تابعت: «مع إنى حلّيت كويس فى المادتين لكن جِبت فيهم ملاحق، وفضَّلت أمتحنهم دور ثانى، بدل ما أعمل تظلم»، مضيفة أن الجزء الخاص بالمسائل جاء أسهل من مسائل الدور الأول، بالإضافة إلى احتوائه على جزء أكبر من الأسئلة النظرى، مضيفة: «الحمد لله إنه جه كويس، عشان أقدر أعوَّض فيه نتيجة الدور الأول».

وقال مصطفى حسن، طالب بالصف الثالث الثانوى «أدبى»، إن والده توفِّى قبل امتحانات الدور الأول بـ10 أيام، إثر إصابته بفيروس «كورونا»، ما جعله يمتنع عن الالتحاق بالامتحانات رغم أنه كان مستعداً لها، وتابع: «والدى كان مريض قلب، وما استحملش الفيروس، ونفسيتى اتدمرت بعد وفاته»، مضيفاً عن امتحان مادة التاريخ: «شوفت امتحان دور أول والحمد لله جه كويس، ومن الأجزاء اللى كنت مذاكرها»، مشيراً إلى احتواء الامتحان على عدة أسئلة من الجزء الخاص بثورة 23 يوليو، وأضاف: «ربنا يجبر بخاطرى ويكون التأجيل فى صالحى، وأجيب مجموع عالى».

من جانبه، قال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن أجواء الامتحان خلال اليوم الرابع للدور الثانى سارت بشكل جيد ومنضبط دون حدوث أية مشكلات، وقامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

5 حالات غش تمكنت غرفة العمليات المركزية من رصدها باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة

وأكد أن فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية تمكن من رصد 5 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، بمحافظات (القاهرة «إدارة التبين»، «إدارة شرق مدينة نصر»، ومحافظة الدقهلية «إدارة ديوان المديرية»، ومحافظة الشرقية «إدارة الحسينية التعليمية»، ومحافظة المنيا «إدارة مغاغة»)، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.