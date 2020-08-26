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تعليم جنوب سيناء: لا شكاوى من امتحانات الفيزياء والتاريخ

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حماده الشوادفي
03:33 م | الأربعاء 26 أغسطس 2020
وكيل الوزارة

وكيل الوزارة

قال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن غرفة العمليات بالمديرية لم ترصد أي شكاوى بشأن امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية في مواد الفيزياء والتاريخ بالشعبتين الأدبية والعلمية.

وأكد وكيل الوزارة أنه جرى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا، مع مراعاة المسافات الآمنة بين جميع الطلاب، وتعقيم اللجان قبل وبعد الامتحانات.

وأوضح أن 21 طالباً وطالبة أدوا اليوم الأربعاء، امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية "رياضيات"، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية، بإدارات راس سدر، وأبورديس، وشرم الشيخ، وطور سيناء، ودهب، ونويبع، داخل 6 لجان .

وأكد أنه لم يتم رصد أي حالات اشتباه إصابة بفيروس "كورونا" بين الطلاب أو الملاحظين ومسئولي اللجان.

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