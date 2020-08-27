التعليم العالي: إجراء تعديل لموقع تنسيق الجامعات الأهلية مساء غد الخميس

نوهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، انه نظرا لإجراء بعض التحديثات على موقع تسجيل الجامعات الأهلية الدولية الجديدة، وحتى يكون أكثر سهولة للاستخدام من قبِل أبناءنا الطلاب، سيتم إيقاف الموقع من الساعة ١٢ بعد منتصف الليل من يوم غدٍ الخميس، وحتى الساعة الواحدة صباحًا من نفس اليوم.وأوضحت الوزراة، أن ذلك من الممكن أن يؤدي إلى صعوبات في الدخول على الموقع أو أخطاء في تسجيل الرغبات، داعية الطلاب عدم استخدام الموقع، خلال المدة المذكورة، حتى لا تتضرر عملية تسجيل رغباتهم على الموقع.

وكان الدكتور محمد الشناوي، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون العلاقات الخارجية، وعضو لجنة البحوث الاكلينيكة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم إتاحة ثلاث حسابات بنكية مختلفة للجامعات الأهلية الجديدة بجميع البنوك، يستطيع الطالب من خلالها تسديد قيمة رسوم التسجيل واختبارات القبول ، والمصروفات الدراسية فيما بعد.وأضاف الشناوي في تصريحات خاصة للوطن، أنه خلال ١٠ أيام سيتم الانتهاء من توقيع الاتفاقيات الدولية مع عدد من كبرى الجامعات العالمية ذات التصنيفات المتميزة، بشأن البرامج التعليمية بالجامعات الأهلية سواء كانت بالمشاركة أو التؤامة ، مؤكدا أن جامعات " الجلالة و العلمين والملك سلمان، ستكون نموذج تعليمي متميز يضاهي كبرى الأنظمة التعليمية الموجودة في العالم .وكشف الشناوي، أن موقع التسجيل و التقدم للجامعات الأهلية الثلاثة شهد اقبالا كبيرا من قبل طلاب الثانوية العامة المصرية منذ الإعلان عن التقدم حتى الآن، لافتا إلي انه يجرى حاليا تحديد الإعداد المقرر قبولها بعد اجتياز اختبارات القبول، موضحا أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من اللمسات الأخيرة الافتتاح الرسمي للجامعات قريبا.