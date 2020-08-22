عاجل.. التعليم العالي تعلن مواعيد اختبارات الجامعات الأهلية الجديدة
كتب:
أحمد أبوضيف
02:43 ص | السبت 22 أغسطس 2020
جامعة الملك سلمان
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، مواعيد إجراءات التقدم والالتحاق واختبارات القبول للجامعات اللأهلية 2020 "الملك سلمان والجلالة والعلمين"، وكانت كالآتي:
ـ التقدم للجامعات الأهلية عن طريق نظام التشغيل: من 22 أغسطس وحتى 30 أغسطس.
ـ إجراء اختبار القبول: من 5 سبتمبر حتى 7 سبتمبر.
ـ اختبار التفكير المنطقي والنقدي: من 8 سبتمبر وحتى 9 سبتمبر.
ـ نتيجة الاختبارات: 10 سبتمبر
ـ المقابلة الشخصية: من 12 سبتمبر وحتى 15 سبتمبر
ـ يتم إبلاغ الطالب بالنتيجة النهائية: 16 سبتمبر
ـ إجراء الكشف الطبي: من 17 سبتمبر وحتى 20 سبتمبر.