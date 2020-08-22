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عاجل.. التعليم العالي تعلن مواعيد اختبارات الجامعات الأهلية الجديدة

كتب:

أحمد أبوضيف
02:43 ص | السبت 22 أغسطس 2020
جامعة الملك سلمان

جامعة الملك سلمان

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، مواعيد إجراءات التقدم والالتحاق واختبارات القبول للجامعات اللأهلية 2020 "الملك سلمان والجلالة والعلمين"، وكانت كالآتي:

ـ التقدم للجامعات الأهلية عن طريق نظام التشغيل: من 22 أغسطس  وحتى 30 أغسطس.

ـ إجراء اختبار القبول: من 5 سبتمبر حتى 7 سبتمبر. 

ـ اختبار التفكير المنطقي والنقدي: من 8 سبتمبر وحتى 9 سبتمبر.

ـ نتيجة الاختبارات: 10 سبتمبر 

ـ المقابلة الشخصية: من 12 سبتمبر وحتى 15 سبتمبر 

ـ يتم إبلاغ الطالب بالنتيجة النهائية: 16 سبتمبر 

ـ إجراء الكشف الطبي: من 17 سبتمبر وحتى 20 سبتمبر.

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