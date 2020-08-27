لـ22 مليون عامل.. مهام ووظائف مكاتب القوى العاملة

حرصت وزارة القوى العاملة على توعية العاملين بمنشآت القطاع الخاص الرسمية، في جميع أنحاء الجمهورية، بمهام ووظائف مكاتب العمل المنتشرة في 27 محافظة بالجمهورية، على الموقع الرسمي للوزارة، وذلك تيسيرا من الوزارة على العمال في الحصول على المعلومات الخاصة بخدمات القطاعات والتعريف بحقوقهم.

22 مليون عامل بالقطاع الخاص يستفيدون من خدمات مكاتب العمل في 27 محافظة

وتحرص «الوطن »، على تعريف العاملين بالقطاع الخاص والبالغ عددهم طبقا لأحدث الإحصاءات أكثر من 22 مليون عامل، بأهم وظائف مكاتب العمل والمهام الموكولة إليها طبقا لما نص عليه القرار الجمهوري لإنشائها، والقرارات التكليفية من وزير القوى العاملة. والتي تتمثل فيما يلي:

- استخراج نموذج التشغيل المعروف بـ«كعب العمل» اللازم لالتحاق بأي وظيفة في القطاع الحكومي أو الخاص.

- استخراج تصاريح مزاولة مهنة.

- استخراج تصاريح عمل الأجانب

- استخراج شهادة ونموذج إنهاء العمل المعروف باستمارة "6"

- التأكد من توثيق وصحة عقود عمل .

- تلقي الشكاوى من عمال القطاع الخاص لأسباب منها :

- تأخير الأجور بصفة عامة

- تأخير رواتب 3 أشهر وما هوأكثر

- القيام بالسب أو إيقاع الضرر الشخصي على العامل بشرط وجود ما يثبت الواقعة

- الفصل التعسفي دون التوقيع على مخالصة بترك العامل العمل

- الحرمان من الإجازة السنوية حتى سنة أخرى

- النقل من مقر العمل إلى مقر آخر وإيقاع ضرر على الموظف وأسرته.

- خفض المرتب دون سبب مقنع ودون اعتماد على مؤشرات تقييم الأداء.

- تكليف بعمل مختلف عن طبيعة العمل المتفق عليها في العقد الموقع بين الطرفين -سوء المعاملة، مع الإثبات

-عدم وجود سكن للموظف في المناطق النائية

- مخالفة أحد شروط العقد.

جدير بالذكر أن مكاتب القوى العامل صدر قرار تأسيسها بقرار رئيس الجمهورية عام 1962 لمراقبة أداء جهات ومؤسسات العمل في منشآت القطاع الخاص، طبقا لما نصت عليه مواد وبنود قانون العمل.