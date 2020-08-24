القوى العاملة تعلن توافر 7599 وظيفة للشباب برواتب تصل لـ6500 جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة عبر موقعها الرسمي، توافر 7599 وظيفة بالقطاع الخاص خلال أغسطس الحالي للشباب والخريجين، ضمن مشروعات التشغيل والتوظيف الدورية التي تعلن عنها الوزارة شهريًا، شاملة مزايا التأمين الاجتماعي والصحي، بالاتفاق مع المؤسسات والمصانع وشركات القطاع الخاص.

وأوضحت الإدارة العامة للتشغيل في النشرة، تفاصيل الوظائف المطلوبة، وعددها في كل شركة، والمميزات وطرق التواصل، وتبدأ المرتبات من 2000 جنيه، وتصل إلى 6 آلاف و500 جنيه.

تفاصيل الوظائف المطلوبة

وأشارت وزارة القوى العاملة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، إلى أنّ الوظائف متاحة للذكور والإناث في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة برواتب تصل إلى 6500 جنيه في بعض المهن، وطبقًا لخبرة المتقدم، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي وبوليصة تأمين ضد الحوادث، ومواصلات وسكن للمغتربين، ووجبة غذاء في بعض الشركات، من خلال 20 شركة ومصنعا في جميع المحافظات من الآن حتى نهاية سبتمبر المقبل.

وتشمل فرص العمل المتوفرة: 300 سائق رخصة خاصة مهنية، و100 ضابط أمن، و3000 فرد أمن مؤهل عال ومتوسط، و3000 عامل نظافة مؤهل إعدادية، و250 فني صيانة تبريد وتكييف وكهرباء وسباكة ومصاعد مؤهل وبدون، والسن من 18 إلى 40 سنة ذكور وإناث، و26 يوم عمل و4 أيام راحة أسبوعية داخل القاهرة، و24 يوم عمل وراحة 6 أيام خارج القاهرة.

كما تشمل الفرص محاسبين تكاليف، ومدير موارد بشرية، وأمن، وفني لحام ودوكو وبرادة وفيبر، ومشرف أقسام، وكاشير، ومراقب كاميرات، ومنسق ممرات، ومخازن، وبقالة، ولحوم، وخضروات، وخباز شرقي غربي، ويليفري، وعامل خدمات، ومندوبين، وسائقين، وشيف، ومسئول ائتمان، ومراقب أمن صناعي، ومراقب أمين إداري، وأمني مخزن، وفني كهرباء وصيانة ثلاجة، وميكانيكي معدات زراعية، وجرارات، ومكابس وفني كاوتش وكهربائي معدات.