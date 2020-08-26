زكي فطين يشيد بأغنية "بالنبط العريض" للجسمي: "لكل الطبقات"

أشاد الفنان زكي فطين عبد الوهاب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بأغنية حسين الجسمي "بالبنط العريض".

وكتب "زكي"، في منشوره "أغنية حسين الجسمي بالبنط العريض.. حققت أعلى نسبة مشاهدة على يوتيوب، وأيمن بهجت قمر موهوب جدًا، أعتقد أنها أغنيه صيف 2020 بلا منازع".

وأضاف "في رأيي الشخصي، إن جمال الأغنية أنها لكل الطبقات، مش موجهة لطبقة بعينها، تقدر تسمعها في فرح شعبي، وفي الشارع والعشوائيات، وفي نفس الوقت تسمعها في أرقى أماكن في مصر، وده النجاح الحقيقي".

حقق الفنان الإماراتي حسين الجسمي، مشاهدات عالية، لكليبه الجديد "بالبنط العريض"، عبر موقع "يوتيوب".

وتصدر "الجسمي" بأغنيته التي كتب كلماتها أيمن بهجت قمر، وألحان توما، تريند "تويتر"، بعدما طرح الأغنية على موقع التدوينات الصغيرة.