نواب رحلوا عن البرلمان فى دور الانعقاد الخامس

شهد دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب ،رحيل ٨ اعضاء عن الحياة النيابية .حيث اختلفت أسباب الرحيل من بين الاستقالة من المجلس والوفاة .

ورصدت "الوطن" تقديم كلا من النائبين السابقين أسامة هيكل ورشا إسماعيل استقالتهما من المجلس، بينما غيب الموت 6 نواب وهم "سعيد العبودى ،أحمد شمروخ ومحمد بدوى دسوقى ،على الكيال،أحمد عبد التواب، السيد موسى ".

والسطور القادمة ترصد محطات رحيل النواب الثمانية:

- يوليو الماضب: تقدمت النائبة رشا إسماعيل عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، باستقالتها من عضوية مجلس النواب، بسبب انتدابها ملحقا بمعهد الدارسات الإسلامية في إسبانيا.

- ديسمبر 2019 تقدم النائب أسامة هيكل باستقالته من مجلس النواب، عقب حلفه اليومين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، لتولي حقيبة وزير الدولة لشؤون الإعلام.

أما عن حالات الوفاة:

- نوفمبر 2019، وفاة النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة قسم الجيزة، بعد أن باغته الموت فجأة خلال فرح نجلته "جيلان".

_أغسطس الماضين وفاة النائب سعيد العبودي عضو مجلس النواب عن دائرة بلبيس بمحافظة الشرقية، بأزمة قلبية شهر أغسطس.

- ديسمبر 2019، وفاة النائب أحمد شمروخ عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ملوى، بمحافظة المنيا، بعد إصابته بأزمة قلبية.

- فبراير 2020، وفاة النائب علي الكيال عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط بمحافظة المنيا، بعد صراع مع المرض اللعين.

- وفاة النائب أحمد عبد التواب، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وعضو مجلس النواب عن قرية العزيزية مركز طامية محافظة الفيوم، وذلك بعد صراع مع المرض.

- ديسمبر 2019، وفاة السيد حسن موسي، الشهير بالسيد حسن وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، بعد صراع مع المرض.