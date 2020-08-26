ميليشيات تختطف عددا من المتظاهرين من وسط العاصمة الليبية

اختطفت ميليشيات عددا من المتظاهرين من وسط العاصمة الليبية "طرابلس"، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز".

وناشد متظاهرون بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، لنجدتهم من الميليشيات والمرتزقة الذين يحاصرونهم في محيط ميدان الشهداء.

من جانبها، قالت مصادر من وزرة الداخلية التابعة للمجلس الرئاسي الليبي، إن المتظاهرين المختطفين موجودون بمعتقلات خاضعة لميليشيات النواصي وكتيبة حماية طرابلس.

وأشارت وسائل إعلام ليبية، إلى إصابات وقعت في صفوف المتظاهرين بميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس برصاص الميليشيات.

وأضافت مصادر من الهلال الأحمر الليبي: إصابة 6 متظاهرين بالرصاص الحي في ميدان الشهداء والشوارع المحيطة به.

وقال شهود عيان، إن قوات الداخلية التابعة للرئاسي الليبي انسحبت في وقت سابق، اليوم، من ميدان الشهداء بعد تدخل مسلحين تابعين للميليشيات لفض المحتجين وسط العاصمة الليبية.

واندلعت مظاهرات جديدة في ميدان الشهداء في العاصمة الليبية طرابلس تدعو إلى إسقاط حكومة فايز السراج وإطلاق سراح المختطفين

وأصدرت وزارة داخلية المجلس الرئاسي الليبي برئاسة فايز السراج، بيانًا حول المظاهرات المستمرة في المدن الليبية، وهددت المتظاهرين في طرابلس باتخاذ الإجراءات الحاسمة نحوهم، قائلة: "سنتخذ الإجراءات القانونية بشأن أي تجمعات لا تلتزم بالشروط القانونية للتظاهر".

وأعلن "حراك 23 أغسطس" الليبي، أمس الثلاثاء، إمهال حكومة السراج، مدة 24 ساعة، لإعلان استقالتها احترامًا للشعب، وأضاف الحراك أنه سيدخل في اعتصام مدني إذا لم ترحل الحكومة.

وحراك "23 أغسطس" هو مجموعة من المهتمين بالشأن العام، دعوا إلى الخروجِ بمظاهرات في مدن المنطقة الغربية يوم 23 أغسطس، بعد تردي الوضع الخدمي وفشل الرئاسي الليبي في تأمين متطلبات المواطنين، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأضرم متظاهرون النار في شوارع بطرابلس الليبية، وحطم آخرون مركبات، مطالبين السراج بالرحيل، وبينما استمر إطلاق النار على المتظاهرين، حشدت ميليشيات السراج عناصرها بالقرب من الهيشة غرب سرت.