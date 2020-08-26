العراق واليونان يبحثان تطوير العلاقات بين البلدين

بحث العراق واليونان تفاصيل الزيارة المرتقبة لوزير خارجيّة اليونان نيكوس دندياس إلى بغداد، وتطوير العلاقات بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان، اليوم، أن رئيس دائرة أوروبا علي شمران حاجم التقى السفير اليوناني ليونيداس كونتوفونيسيوس لبحث تطوير العلاقات بين البلدين، والتنسيق لزيارة وزير خارجيّة اليونان نيكوس دندياس إلى العراق، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا".

وناقش المسؤولان، نتائج الاجتماع الرباعي الأخير الذي عقد في عمان في الرابع عشر من أبريل العام الماضي لوزراء خارجية العراق، والأردن، واليونان، وقبرص في إطار مجموعة "3+1"، ودراسة إمكانية انعقاد الاجتماع حينما تتهيا الظروف المناسبة.