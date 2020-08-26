اليونان: تدريبات عسكرية مشتركة مع قبرص وإيطاليا وفرنسا في شرق المتوسط

أعلنت وزارة الدفاع اليونانية، تنفيذ تدريبات عسكرية مشتركة بين اليونان وقبرص وإيطاليا وفرنسا في شرق المتوسط، وفقا لقناة "سكاي نيوز عربية".

وعلق وزير الدولة اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس، الثلاثاء، على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المعادية لأثينا أمس الاثنين، قائلًا إنّ اليونان لن تشارك في أي مفاوضات مع أنقرة طالما تستمر الأخيرة في الضغط العسكري ببحر إيجة وشرق البحر المتوسط.

ونقل موقع "كاثمريني" اليوناني، قول جيرابيتريتيس لقناة "سكاي" اليونانية، بشأن عودة المحادثات بين تركيا واليونان، وقال إنّه يجب على تركيا أن تكف عن جميع الأعمال العدوانية بحق اليونان، وتوافق على إطار واضح للمحادثات، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وأضاف جيرابيتريتيس أنّ القضية الوحيدة التي ستناقشها اليونان هي قضية الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وأشاد في الوقت ذاته بدعم فرنسا لبلاده، قائلا إنّ باريس أظهرت استعدادًا للعب دور قيادي، وأظهرت تضامنًا مع اليونان منذ بداية الأزمة مع تركيا.