اليونان: لا تفاوض مع تركيا تحت الضغط العسكري في المتوسط

علق وزير الدولة اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس، اليوم الثلاثاء، على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المعادية لأثينا أمس الاثنين، قائلًا إن اليونان لن تشارك في أي مفاوضات مع أنقرة طالما تستمر الأخيرة في الضغط العسكري ببحر إيجة وشرق البحر المتوسط.

ونقل موقع "كاثمريني" اليوناني قول جيرابيتريتيس لقناة "سكاي" اليونانية، بشأن عودة المحادثات بين تركيا واليونان، وقال إنه يجب على تركيا أن تكف عن جميع الأعمال العدوانية بحق اليونان، وتوافق على إطار واضح للمحادثات، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وأضاف جيرابيتريتيس أن القضية الوحيدة التي ستناقشها اليونان هي قضية الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة. وأشاد في الوقت نفسه بدعم فرنسا لبلاده، قائلاً إن باريس أظهرت استعدادًا للعب دور قيادي، وأظهرت تضامنًا مع اليونان منذ بداية الأزمة مع تركيا.

واستمر المسؤول اليوناني في الترحيب بزيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إلى أثينا، اليوم الثلاثاء، قائلاً إن برلين يمكن أن تعمل كوسيط لتجعل اليونان وتركيا تجلسان على طاولة واحدة، وأضاف أنه بمجرد أن نصل إلى تلك المرحلة، سنكون نحن وتركيا فقط على الطاولة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد هاجم اليونان، ووصفها بـ"المتضرر الوحيد" في منطقة شرق المتوسط، وذلك خلال تعليقه على إعلان أثينا للإنذار الملاحي "نافتكس"، قائلًا "من الآن فصاعدًا، ستكون اليونان هي المتضرر الوحيد في المنطقة"، كما حذر أردوغان جميع دول المتوسط من الهزيمة حال الدخول في مواجهات مباشرة مع تركيا.

وأكد أردوغان أن سفينة "أوروتش رئيس" لا تزال مستمرة في عملية البحث والتنقيب بالقرب من جزيرة كريت اليونانية، قائلًا "لقد مددنا فترة التنقيب حتى يوم 27 أغسطس الجاري، وليعلم الجميع أن تركيا تتحرك وفق القوانين الدولية والجرف القاري". وأضاف: "لقد أعلمت تركيا الولايات المتحدة عن مساعي اليونان، وليس لليونان أدنى حق في اعتراض سفننا".