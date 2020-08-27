صب السملات الخاصة بسور منع إقامة سوق الموت بشبين القناطر

أعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات نقابة البيطريين بالقليوبية فوز الدكتور مجديفؤاد بمنصب نقيب البيطريين والدكتور سعيد بيومي والدكتور محمد بيومي أعضاء نقابه فوق السن والدكتور حسين عبدالمنعم والدكتور أحمد عبدالحليم أعضاء نقابه تحت السن.

وأجريت الانتخابات علي مقاعد النقابة العامة لمنصب نقيب عام ومجلس نقابة به 3 أعضاء فوق السن و3 آخرين ومرشح عن القطاع.

وتنافس في انتخابات النقابة الفرعية علي مرشح النقيب الدكتور مجدي فؤاد والدكتور حاتم عبد الحكم ويتنافس علي مقاعد فوق السن الاطباء محمد بيومي وسعيد بيومي وعلاء مرتضي وفاز بالتزكية تحت السن حسين عبد المنعم واحمد عبد الحليم الوكيل.

وبدأت الانتخابات في الواحدة ظهر اليوم واستمرت حتي انتهاء عملية التصويت وبعدها بدأت عمليات الفرز.