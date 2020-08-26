وزير الخارجية الكندي يتوجه إلى لبنان بعد زيارة إلى سويسرا وإيطاليا

اختتم وزير الخارجية الكندي، فرانسوا-فيليب شامبين، زيارته إلى سويسرا وإيطاليا، حيث التقى بنظرائه وكبار المسؤولين من المنظمات الدولية الرئيسية، قبل توجهه إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وتوجه شامبين، إلى بيروت مساء اليوم، واستقبله وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه والقائم بالأعمال في السفارة الكندية جريج كاليكان.

ومن المقرر أن يلتقي شامبين أثناء وجوده في بيروت بالرئيس اللبناني ميشال عون وممثلين عن الأمم المتحدة والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات المجتمع المدني الأخرى.

وكان شامبين التقى في وقت سابق، بنظيره السويسري، إجناسيو كاسيس، لمناقشة التعاون في القضايا متعددة الأطراف، بما في ذلك البحث عن لقاح لوباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان: التقى وزير الخارجية الكندي بمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسانميشيل باشيليت و المدير العام لمنظمة التجارة العالميةروبرتو أزيفيدو ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورج بريندي ومؤسس، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب، بالإضافة إلى مسؤولين من الصليب الأحمر.

وفي إيطاليا، التقى شامبين مع وزير الخارجية لويجي دي مايو حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات بين كندا وإيطاليا، وكذلك رئاسة إيطاليا المقبلة لمجموعة العشرين.

وتحدث الوزيران عن التعاون متعدد الأطراف بشأن الاستجابة لوباء "كوفيد -19"، وأثناء وجوده في روما، أجرى الوزير الكندي اتصالا مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، حيث ناقشا الوضع الطارئ في بيروت ودعم البلدين المشترك للإصلاحات الحاسمة المطلوبة في لبنان.