كندا: تعيين سفيرة جديدة في بيروت تقود تنسيق الدعم لأزمة لبنان

أعلنت الحكومة الكندية، اليوم، تعيين شانتال تشاستيناي سفيرة جديدة لكندا في بيروت، لتحل محل السفيرة السابقة إيمانويل لامورو.

ويأتي تعيين السفيرة الجديدة في وقت حرج بالنسبة للبنان، في أعقاب الانفجار المأساوي الذي هز ميناء العاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت وزارة الخارجية الكندية، في بيان، إن السفيرة ستقود تنسيق الدعم الكندي المستمر استجابة للأزمة، الذي يشمل معالجة الأزمة الإنسانية الفورية، وتقديم الدعم لجهود إعادة البناء في المستقبل، حيث تقدم كندا ما مجموعه 30 مليون دولار كمساعدة للشعب اللبناني.

من جانبه، أوضح وزير الخارجية الكندي فرانسوا- فيليب شامبين، أن: "كندا فخورة بأن تعلن أن شانتال تشاستيناي ستصبح سفيرة جديدة لها في لبنان؛ لتتولى هذا الدور في وقت حرج للبلاد، وأتطلع إلى العمل معها بشكل وثيق، وأود أن أشكر إيمانويل لامورو على خدمتها الاستثنائية خلال السنوات الثلاث الماضية".