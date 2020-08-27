سكرتير عام بورسعيد يتابع أعمال تطوير سوق المروة

قام اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد، بجولة تفقدية لمتابعة آخر مستجدات أعمال التطوير الجارية بسوق المروة بحي الزهور.

تأتي أعمال التطوير في إطار خطة محافظة بورسعيد لإنشاء أسواق حضارية بأحياء المحافظة بالتزامن مع الأسواق الجديدة التي تم إقامتها تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وتابع السكرتير العام خلال جولته سير العمل بسوق المروة، وآخر الأعمال القائمة فى إطار القضاء على الأسواق العشوائية ورفع كفاءة وتطوير مختلف أسواق المحافظة.

رافق "الشاهد: خلال الجولة، السعيد رخا رئيس حي الزهور، حيث استعرض السكرتير العام مراحل العمل والأعمال الهندسية القائمة مشددا على سرعة الانتهاء من الأعمال طبقا للمواعيد المقررة.