سكرتير عام محافظة بورسعيد يتابع سير العمل في تطوير سوق العصر

تفقد اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة، اليوم، أعمال التطوير الجارية بسوق العصر (البلدية ) بحي العرب لمتابعة أخر المستجدات فيه.

جاء ذلك في إطار خطة محافظة بورسعيد في إنشاء أسواق حضارية بكافة أحياء المحافظة والتي تأتي بالتزامن مع الأسواق الجديدة التي تم إقامتها وتنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وتابع السكرتير العام خلال جولته آخر الأعمال القائمة في إطار القضاء على الأسواق العشوائية ورفع كفاءة وتطوير مختلف أسواق المحافظة، رافقه خلالها عادل عبد الفتاح رئيس حى العرب، والمقاولون المنفذين لأعمال التطوير .واستعرض السكرتير العام مراحل العمل والأعمال الهندسية القائمة مشددا على سرعة الإنتهاء من كافة الأعمال طبقا للمواعيد المقررة.