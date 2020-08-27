وزير قطاع الأعمال: منظومة القطن الجديدة تقلل الغش.. وعودة بورصة القطن

تحدث هشام توفيق وزير قطاع الاعمال عن نظام تداول الأقطان الجديد في مصر.

وقال "توفيق" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc" إنهم بدأو التجربة العام الماضي في بني سويف والفيوم وأحصوا المميزات وعالجوا الأخطاء التي اكتشفوها في المنظومة الجديدة لافتًا أنه تم اضافة محافظتي الشرقية والبحيرة مشيرًا أنهم ثاني أكبر محافظتين في زراعة القطن في الوجه البحري بعد كفر الشيخ.

واوضح "توفيق" أنهم يتوقعوا توريد 40% من المحصول القومي للقطن من الأربع محافظات لافتًا أن الهدف من المنظومة هو تحسين عملية تداول الأقطان من الحقل حتى المحلج وأنهم يحاولوا تقليل الغش في الأكياس الجوت حيث يقوموا بتسليم الفلاح "شكاير" الجوت بأسعار التكلفة التي يحصلوا عليها بالجملة.

ولفت "توفيق" انه يتم استلام الأقطان مباشرة من المزراعين بموجب الحيازة الخاصة بهم بدون دخول وسيط لضمان عدم تعرض الأقطان للغش مشددًا على أن تجربة العام الماضي في بني سويف والفيوم للمنظومة الجديدة أظهرت نجاح كبير في تقليل الغش.

وأشار "توفيق" إلى أنه يتم المزايدة على الاقطان من تجار القطاع الخاص وقطاع الاعمال العام واللجنة التنفيذية هي التي تضع أسس أسعار فتح المزاد مؤكدًا أنه سيتم تعميم تجربة المنظومة الجديدة لتسليم القطن في جميع انحاء الجمهورية.

وأكد "توفيق" أن المزارع يستلم قيمة القطن الذي قام تسليمه في فترة لا تتجاوز 10 أيام من يوم تسليمه لافتة أنه خلال العام القادم سترجع بورصة السلع مرة أخرى وسترجع بورصة القطن في مصر مرة أخرى معتبرًا أن المزادات العام القادم ستكون على مستوى بورصة الأقطان.