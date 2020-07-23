هشام توفيق: السيارات الكهربائية هتمشي في شوارع مصر بنهاية 2021

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن رحلة تصنيع السيارات الكهربائية في مصر بدأت منذ سنة حيث قابل وفدًا لشركة صينية هي دونج فينج في مصر، ثم سافر إلى الصين لمقابلة إدارتها في سبتمبر، وأرسلت فريقًا كبيرًا إلى مصر في شهر نوفمبر، لكن كورونا أوقفت الأمر لوجود مركزها في مدينة ووهان الصينية التي شهدت بداية أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن أكثر من 30% من الانبعاثات والتلوث تأتي من السيارات، موضحًا أن الوزارة لديها حافزًا كبيرًا لتقليل هذه الانبعاثات والتحول من محركات الاحتراق الداخلي إلى الغاز الطبيعي.

وأردف، أن الوزارة تستهدف إنتاج 25 ألف سيارة كهربائية بمصنع النصر بالتعاون مع الشركة الصينية لصناعة السيارات الكهربائية، لافتًا إلى أن مصر لديها 12 مصنعًا لتجميع السيارات.

وأكد أنه سيجري تقديم محفزات لتحويل المواطنين لشراء السيارة التي تم تجميعها محليًا، لافتًا إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام، حيث تنقسم حسب القدرة على الشحن إلى ثلاث فئات هي؛ البطيئة والمتوسطة وفائقة السرعة.

وواصل: "كل 10 آلاف كيلو تقطعها السيارة الكهربائية توفر 7500 جنيه، أي أنها قد توفر 30 ألف جنيه سنويًا، وفي نهاية الربع الأخير من العام المقبل ستكون السيارات الكهربائية ومعها علامة النصر لصناعة السيارات ماشية في الشارع".