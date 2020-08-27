بعد ولادة طفل أرمنت.. 10 معلومات عن سبب الولادة بعين واحدة

شهد مستشفى أرمنت المركزي، جنوب غرب، محافظة الأقصر، أمس الأربعاء، حالة ولادة نادرة لسيدة وضعت مولودًا مصابًا بعيوب خلقية في المخ والقلب والرئة، وبعين واحدة، وهو ما فسره الطبيب بأنه عيب جنيني في التكوين، وعلى إثره توفي المولود.

"الوطن"، استعرضت من خلال الدكتور محمد عز الدين، أخصائي النساء والتوليد ورئيس قسم النساء بمستشفى أرمنت، الأسباب التي تؤدي لولادة الأطفال بتشوهات جينية تصل للولادة بعين واحدة.

وبحسب رئيس قسم النساء بالمستشفى:

1- عالمنا شهد 6 حالات فقط منذ ما يقرب من 5 قرون، وسميت ولادة أطفال ذو العين الواحدة، وسجلت أول حالة عام 1665.

2- سجلت محافظة الدقهلية حالة ولادة نادرة، لسيدة وضعت مولودها الأول مصاب بعيوب خلقية، وبعين واحدة وبدون أنف أو فتحة شرج، وهو ما فسره الأطباء بأنه عيب جنينى في الجنين أيضًا.

3- هذه الحالات تسمى حالة الطفل ذو العين الواحدة (sycloptic baby) وكانت موجودة في الأساطير الإغريقية

4- أول الأسباب أن يعاني الطفل من تشوهات كبيرة داخل الجسم نفسه وليس بالخارج فقط.

5- من ضمن أسباب هذه الحالات أيضًا الإصابة ببعض الأمراض الوراثية بسبب خلل خلقي في التكوين الجنينى أثناء مراحل النمو الأولى، وهو ما ينتج عنه عدم انقسام العين الأولية إلى اثنتين، فيولد الطفل بعين واحدة وتجويف عيني واحد وعصب بصري واحد.

6- وجود بعض العوامل المساعدة التي قد تؤدي لحدوث مثل هذه التغيرات الجنينية، منها التعرض لسموم قلوية شديدة التأثير على النمو الجنيني (سيكولوبامين) الموجودة في أحد الأعشاب البرية.

7- فرص الحياة لهذه الحالات تتمثل في 3 مراحل، الأولى ألا يكتمل الحمل ويحدث إجهاض خلال الأشهر الأولى.

8- إن اكتمل الحمل فيمكن أن يولد الطفل ميت، وإن وُلِدَ الطفل، فإنه يموت بعد الولادة بساعات قليلة كما حدث في حالة الطفل المتوفى.

9- توجد بعض الحالات مشابهة لهذه الحالة في المتاحف الطبية ومنه متحف (vorlike) في أمستردام.

10- تم أيضًا تسجيل بعض الحالات في حيوانات مثل الحصان والأغنام والماشية.